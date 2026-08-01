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FabLab Villa La Angostura

¡El Club de Robótica sigue en movimiento!

Jul 31, 2026

Cada encuentro es una nueva oportunidad para crear, experimentar y aprender.Los chicos continúan avanzando en la construcción de sus robots sumo, un proyecto que combina diseño, impresión 3D, electrónica, programación y, sobre todo, mucho trabajo en equipo.

En cada prueba descubren nuevas soluciones, ajustan sus ideas y mejoran sus robots paso a paso. Porque en robótica, equivocarse también es parte del proceso, y cada desafío se convierte en una oportunidad para seguir aprendiendo.

¡Esto recién empieza! Se vienen nuevos proyectos y desafíos para seguir creando durante 2026.

By Prensa Vla

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