INSCRIPCIONES ABIERTAS: COLONIA DE VERANO FEBRERO 2026!

​El CEF 7 y la Subsecretaría de Deportes de MVLA invitan a niños y jóvenes a sumarse a las actividades de febrero 2026:

​✅ Propuestas:

​Clásico del CEF: Para chicos de 1º a 7º grado (cursado en 2025).

​Escuela de Montaña: De 1º a 5º año (cursado en 2025).

​📅 ¿Cuándo inscribirse? Del 26 al 29 de enero.

⏰ Horario: De 10:00 a 12:00 hs.

📍 Lugar: Gimnasio E. Barbagelata (El Once).

​📝 Requisitos obligatorios:

​Fotocopia del DNI.

​Ficha Única de Salud (FUS).

Cuota de la Cooperadora (voluntario CEF7).

​¡No te quedes sin tu lugar!

Organizan: CEF 7 y Sub-secretaría de Deportes de VLA.