INSCRIPCIONES ABIERTAS: COLONIA DE VERANO FEBRERO 2026!

Ene 20, 2026

​El CEF 7 y la Subsecretaría de Deportes de MVLA invitan a niños y jóvenes a sumarse a las actividades de febrero 2026:

​✅ Propuestas:
​Clásico del CEF: Para chicos de 1º a 7º grado (cursado en 2025).
​Escuela de Montaña: De 1º a 5º año (cursado en 2025).

​📅 ¿Cuándo inscribirse? Del 26 al 29 de enero.
⏰ Horario: De 10:00 a 12:00 hs.
📍 Lugar: Gimnasio E. Barbagelata (El Once).

​📝 Requisitos obligatorios:
​Fotocopia del DNI.
​Ficha Única de Salud (FUS).
Cuota de la Cooperadora (voluntario CEF7).

​¡No te quedes sin tu lugar!
Organizan: CEF 7 y Sub-secretaría de Deportes de VLA.

By Prensa Vla

