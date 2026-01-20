INSCRIPCIONES ABIERTAS: COLONIA DE VERANO FEBRERO 2026!
El CEF 7 y la Subsecretaría de Deportes de MVLA invitan a niños y jóvenes a sumarse a las actividades de febrero 2026:
✅ Propuestas:
Clásico del CEF: Para chicos de 1º a 7º grado (cursado en 2025).
Escuela de Montaña: De 1º a 5º año (cursado en 2025).
📅 ¿Cuándo inscribirse? Del 26 al 29 de enero.
⏰ Horario: De 10:00 a 12:00 hs.
📍 Lugar: Gimnasio E. Barbagelata (El Once).
📝 Requisitos obligatorios:
Fotocopia del DNI.
Ficha Única de Salud (FUS).
Cuota de la Cooperadora (voluntario CEF7).
¡No te quedes sin tu lugar!
Organizan: CEF 7 y Sub-secretaría de Deportes de VLA.