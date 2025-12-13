Cierre anual de la Escuela Municipal de Taekwondo.

En la tarde de hoy viernes 12 de Diciembre, la Escuela Municipal de Taekwondo, realizó su cierre del año con un total de 60 alumnos en diferentes categorías.

Luego de un gran año, donde tuvieron una destacada participación en torneos regionales e internacionales, culmina la actividad de la Escuela Municipal de Taekwondo 2025.

Desde la Secretaría de Deportes se destaca el compromiso de la Escuela Municipal de Taekwondo, que continúa brindando espacios de formación y competencia a niños, jóvenes y adultos, fortaleciendo así el desarrollo deportivo de la comunidad.