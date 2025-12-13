Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Deportes Municipalidad de Villa la Angostura

Cierre anual de la Escuela Municipal de Taekwondo.

Dic 12, 2025

En la tarde de hoy viernes 12 de Diciembre, la Escuela Municipal de Taekwondo, realizó su cierre del año con un total de 60 alumnos en diferentes categorías.

Luego de un gran año, donde tuvieron una destacada participación en torneos regionales e internacionales, culmina la actividad de la Escuela Municipal de Taekwondo 2025.

Desde la Secretaría de Deportes se destaca el compromiso de la Escuela Municipal de Taekwondo, que continúa brindando espacios de formación y competencia a niños, jóvenes y adultos, fortaleciendo así el desarrollo deportivo de la comunidad.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Deportes Municipalidad de Villa la Angostura

Cierre anual de la Escuela Municipal de Patín.

Dic 12, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

Entrega de premios del Tercer Concurso de Fotografía para Aficionados

Dic 12, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

Taller Comunitario de Herrería para principiantes.

Dic 12, 2025

Otras noticias

Deportes Municipalidad de Villa la Angostura

Cierre anual de la Escuela Municipal de Taekwondo.

12 diciembre, 2025 Prensa Vla
Deportes Municipalidad de Villa la Angostura

Cierre anual de la Escuela Municipal de Patín.

12 diciembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Entrega de premios del Tercer Concurso de Fotografía para Aficionados

12 diciembre, 2025 Prensa Vla
Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

Almuerzo y Cierre de los Talleres para Adultos Mayores

12 diciembre, 2025 Prensa Vla