INICIO DE OBRA DE ELECTRIFICACIÓN – MACRO LOTE 6

En el marco del compromiso sostenido con el desarrollo urbano y la mejora de la infraestructura básica, en la mañana de hoy se dio inicio a una nueva etapa de la obra de electrificación del Macro Lote 6.

Los trabajos comenzaron con la colocación de fundaciones destinadas a la instalación de columnas de hormigón, paso fundamental para avanzar en el montaje de una subestación biposte, que contará con un transformador de distribución de 250 kVA. Esta intervención permitirá fortalecer la capacidad energética del sector y acompañar el crecimiento de la comunidad.

Asimismo, se prevé en una primera instancia la instalación de 350 metros de cableado de aluminio de 70 mm, consolidando así una obra clave que no solo garantiza el acceso a un servicio esencial, sino que también reafirma la decisión política de continuar invirtiendo en infraestructura para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas.