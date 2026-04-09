Avanza la conexión de más vecinos al gas natural en Villa La Angostura.

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que, a partir de la repotenciación del sistema cordillerano patagónico impulsada por el Gobierno de la Provincia del Neuquén, se continúa ampliando el acceso al servicio de gas natural en la localidad.

Esta obra estratégica permitió levantar las restricciones vigentes desde 2022, habilitando nuevas conexiones domiciliarias para vecinos que ya cuentan con sus instalaciones internas aprobadas.

En este marco, desde el inicio del año a la fecha se han colocado 79 medidores de gas, en su gran mayoría correspondientes a nuevas instalaciones domiciliarias, lo que evidencia el impacto concreto de esta inversión provincial en la calidad de vida de la comunidad.

El acceso al gas natural representa un avance fundamental para las familias angosturenses, mejorando las condiciones habitacionales y acompañando el desarrollo de la localidad.

Desde el Municipio se continúa trabajando de manera articulada con el Gobierno Provincial para que más vecinos puedan acceder a este servicio esencial, consolidando un crecimiento ordenado y con infraestructura adecuada.