Información para postulantes de los concursos de Asistente Infantil y Operario de Servicios Públicos.

La Municipalidad de Villa La Angostura a través de la Subsecretaría de Capital Humano y Mejora Organizacional, informa a los postulantes de los concursos abiertos correspondientes al cargo de Asistente Infantil (Decreto N.º 1245/2026) y al cargo de Operario para el Área de Servicios Públicos (Decreto N.º 1191/2026), que luego de realizada la apertura y evaluación de la documentación presentada, se comunica lo siguiente:

– Los postulantes que cumplen con la documentación requerida continuarán en el proceso de selección y serán contactados oportunamente para coordinar la correspondiente entrevista.

– Aquellos postulantes que no cumplieron con los requisitos documentales establecidos podrán retirar la documentación presentada.

Los sobres quedarán disponibles en Mesa de Entradas de la Municipalidad para su retiro.