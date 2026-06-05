Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Subsecretaría de Capital Humano y mejora organizacional

Información para postulantes de los concursos de Asistente Infantil y Operario de Servicios Públicos.

Jun 5, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura a través de la Subsecretaría de Capital Humano y Mejora Organizacional, informa a los postulantes de los concursos abiertos correspondientes al cargo de Asistente Infantil (Decreto N.º 1245/2026) y al cargo de Operario para el Área de Servicios Públicos (Decreto N.º 1191/2026), que luego de realizada la apertura y evaluación de la documentación presentada, se comunica lo siguiente:

– Los postulantes que cumplen con la documentación requerida continuarán en el proceso de selección y serán contactados oportunamente para coordinar la correspondiente entrevista.

– Aquellos postulantes que no cumplieron con los requisitos documentales establecidos podrán retirar la documentación presentada.

Los sobres quedarán disponibles en Mesa de Entradas de la Municipalidad para su retiro.

By Prensa Vla

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