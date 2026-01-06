Angostura Informa

Cultura

INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA ARTÍSTICA “NAVES, LUGARES Y PERSONAJES” DE LUIS IURISSEVICH.

Ene 6, 2026

En el día de hoy se realizó la inauguración de la muestra artística “Naves, Lugares y Personajes”, del artista Luis Iurissevich, en el Museo Conrad Meyer.

La inauguración contó con la presencia del autor de las obras, quien acompañó la apertura y compartió con el público detalles sobre su trabajo y el proceso creativo que da forma a la muestra.
Participaron del evento el Juan Pablo Naretti, secretario de Gobierno, y la Concejal Noelia Figueroa, quienes destacaron la importancia de seguir fortaleciendo los espacios culturales y promoviendo el acceso al arte en la comunidad.

La muestra se encuentra abierta al público en el Museo Conrad Meyer, ubicado en Cerro Centinela 325, se invita a vecinos, vecinas y visitantes a disfrutar de esta propuesta artística.

By Prensa Vla

