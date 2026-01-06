INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA ARTÍSTICA “NAVES, LUGARES Y PERSONAJES” DE LUIS IURISSEVICH.

En el día de hoy se realizó la inauguración de la muestra artística “Naves, Lugares y Personajes”, del artista Luis Iurissevich, en el Museo Conrad Meyer.



El acto inaugural contó con la presencia del En el día de hoy se realizó la inauguración de la muestra artística “Naves, Lugares y Personajes”, del artista Luis Iurissevich, en el Museo Conrad Meyer.

La inauguración contó con la presencia del autor de las obras, quien acompañó la apertura y compartió con el público detalles sobre su trabajo y el proceso creativo que da forma a la muestra.

Participaron del evento el Juan Pablo Naretti, secretario de Gobierno, y la Concejal Noelia Figueroa, quienes destacaron la importancia de seguir fortaleciendo los espacios culturales y promoviendo el acceso al arte en la comunidad.



La muestra se encuentra abierta al público en el Museo Conrad Meyer, ubicado en Cerro Centinela 325, se invita a vecinos, vecinas y visitantes a disfrutar de esta propuesta artística.