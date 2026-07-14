Improvisación dirigida por señas en la Casa de la Cultura – Ensamble Multidisciplinario de Soundpainting VLA

Desde este martes arranca en la Casa de la Cultura el Ensamble Multidisciplinario de Soundpainting VLA

Un director dibuja en el aire. Los intérpretes traducen ese dibujo en sonido, movimiento, palabra o imagen. Sin ensayos. Sin libretos. Solo escucha, riesgo y poesía instantánea.

Soundpainting es el idioma universal que permite a músicos, bailarines, actores, poetas y artistas visuales crear composiciones efímeras con un solo gesto.

Abrimos convocatoria para intérpretes de todas las áreas (música, danza, teatro, performance, literatura, artes plásticas, etc).

Traé tu instrumento, tus textos, tu voz o tu cuerpo.

Ropa cómoda para fluir.

Vení a formar parte de la orquesta de lo inesperado. Escucha y reacción en el instante.

Este Martes 14 a las 14:00 horas

Edad: Adolescentes en adalente

Casa de la Cultura – Villa la Angostura (Las Frambuesas 32