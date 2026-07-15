La Subsecretaría de Capital Humano y Mejora Organizacional continúa con la entrega de indumentaria de trabajo en distintas áreas municipales.

La Subsecretaría de Capital Humano y Mejora Organizacional, a través de la Comisión Mixta, llevó adelante una nueva entrega de indumentaria de trabajo destinada al personal municipal que presta servicios en las áreas de Zoonosis, Auxiliares de Servicio, Sala de Elaboración y Taller Municipal.

Esta acción forma parte de una política de trabajo sostenida que busca garantizar las condiciones adecuadas para el desempeño de las tareas diarias, promoviendo la seguridad, el bienestar y la protección de los agentes municipales mediante la provisión de la indumentaria y los elementos necesarios para el desarrollo de sus funciones.

Desde la Municipalidad de Villa La Angostura se continúa fortaleciendo el compromiso con el cuidado de los trabajadores y trabajadoras municipales, acompañando cada área con los recursos indispensables para brindar un servicio eficiente y de calidad a la comunidad.