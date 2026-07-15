Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Comunicado

La Municipalidad informa sobre un alerta por lluvias, nevadas y fuertes vientos.

Jul 15, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos, a partir de este miércoles 15 de julio ingresarán sucesivos sistemas frontales que provocarán lluvias y nevadas en toda la región cordillerana.

Las precipitaciones se intensificarán durante las próximas horas, afectando especialmente la zona de los Lagos y las cuencas de los ríos Neuquén y Colorado.

Asimismo, para el jueves se prevén períodos de viento con ráfagas fuertes y posibilidad de viento blanco, lo que podría dificultar la circulación en rutas y caminos de montaña.

Además, se espera un incremento en los caudales de ríos y arroyos debido a las lluvias y al deshielo, por lo que se recomienda evitar acercarse a los cursos de agua y mantenerse informado sobre el estado de los caminos antes de emprender cualquier viaje.

Se solicita a vecinos y visitantes extremar las medidas de precaución al circular, respetar las indicaciones de los organismos de seguridad y consultar únicamente los canales oficiales para conocer la evolución de las condiciones meteorológicas.

Ante cualquier emergencia, comunicarse con los servicios correspondientes y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los siguientes teléfonos:

Protección Civil: 2944 241733

Bomberos: 100 o (2944) 4494140

Policía: 101 o (2944) 4494121

By Prensa Vla

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