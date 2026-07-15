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Información de Villa La Angostura

Comunicado Municipalidad de Villa la Angostura

Mi Bus: la Subsecretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial informa los horarios de servicio para este miércoles 15 de julio.

Jul 15, 2026

Con motivo del partido que disputará la Selección Argentina, la empresa Mi Bus prestará sus servicios con normalidad hasta las 16:00 horas.Una vez finalizado el encuentro, los recorridos se reanudarán de manera habitual.

Asimismo, se informa que los recorridos por las calles internas de Villa La Angostura estarán sujetos a los operativos de seguridad y ordenamiento vial que dispongan las autoridades competentes, por lo que podrían registrarse modificaciones temporales.

Se recomienda a los usuarios prever sus traslados y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

By Prensa Vla

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