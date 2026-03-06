Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Desarrollo Humano

Futbol Valorado en el Playón del Barrio.

Mar 6, 2026

Futbol Valorado en el Playón del Barrio El Pinar El programa de Fútbol Valorado en Villa La Angostura es una iniciativa que busca promover la inclusión, el trabajo en equipo y el respeto a través del deporte.

El programa propuesto desde la Secretaría de Desarrollo Humano y DINAF, está dirigido a adolescentes de la localidad y se desarrolla en distintos playones barriales del ejido urbano.

Los objetivos del programa son:

– Fomentar la igualdad y la integración entre pares.

– Promover la práctica deportiva y la recreación.

– Desarrollar habilidades sociales y emocionales.

Las actividades que se proponen son:- Talleres de fútbol valorado

– Partidos de fútbol callejero mixto- Actividades culturales y recreativas

Aquel adolescente que quiera participar se puede acercar directamente en las fechas establecidas.

El programa busca generar espacios de encuentro y participación para jóvenes, promoviendo la inclusión y el respeto.

By Prensa Vla

