Futbol Valorado en el Playón del Barrio El Pinar El programa de Fútbol Valorado en Villa La Angostura es una iniciativa que busca promover la inclusión, el trabajo en equipo y el respeto a través del deporte.
El programa propuesto desde la Secretaría de Desarrollo Humano y DINAF, está dirigido a adolescentes de la localidad y se desarrolla en distintos playones barriales del ejido urbano.
Los objetivos del programa son:
– Fomentar la igualdad y la integración entre pares.
– Promover la práctica deportiva y la recreación.
– Desarrollar habilidades sociales y emocionales.
Las actividades que se proponen son:- Talleres de fútbol valorado
– Partidos de fútbol callejero mixto- Actividades culturales y recreativas
Aquel adolescente que quiera participar se puede acercar directamente en las fechas establecidas.
El programa busca generar espacios de encuentro y participación para jóvenes, promoviendo la inclusión y el respeto.