CONVOCATORIA: SUMATE AL PROGRAMA FAMILIAS SOLIDARIAS

La Secretaría de Desarrollo Humano invita a la comunidad a participar de este programa de acogimiento familiar temporal para niños, niñas y adolescentes que hoy necesitan un entorno de cuidado, afecto y protección.

¿De qué se trata?

Es brindar un hogar transitorio a niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo una medida de protección excepcional, garantizando su derecho a vivir en familia mientras se resuelve su situación jurídica.

Diferencia clave con la Adopción:

El acogimiento es temporal y no genera un vínculo permanente. Por otro lado, la adopción es un proceso judicial para una familia permanente. Quienes se inscriban en el programa Familias Solidarias no deben estar anotados en el Registro único de Adopción (RUA).

Requisitos para postularse:

Ser mayor de 25 años.

No poseer antecedentes penales ni ser deudor alimentario.

No figurar en registros de violencia familiar/género.

No formar parte del RUA (registro único de adopción).

¿Quieres ayudar?

Para más información o iniciar tu pre inscripción, comunicate con el equipo de Dispositivos Territoriales (Ley 2302):

WhatsApp/Tel: 2944-663970

Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia – Municipalidad de Villa La Angostura.

Preinscripción al programa Familias Solidarias Villa la Angostura

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeljHfX3CAKO1273Y45X4J72kzphN5dMW1tCKHlnxvn3dCXMg/viewform?usp=publish-editor