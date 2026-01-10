Emergencia ígnea: reunión de coordinación y refuerzo de medidas

En el día de hoy se llevó a cabo una reunión de la que participaron, Mauro Piñeiro, Brisas Railaf, pertenecientes a la Administración de Parques Nacionales – APN, el Comisario Marcos Oviedo de la Comisaria 28°; Gabriela Navarro, Servicio Provincial de Manejo de Fuego, Juan Pablo Naretti, Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa La Angostura, Milton Maraboli, Subsecretario de Seguridad y Ordenamiento Vial, el Jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Oficial Ayudante Carlos Gutiérrez, el Segundo Jefe Oficial Principal William Trujillo, y la Directora de Protección Civil, Aldana Rodríguez, quienes abordaron de manera conjunta los distintos ejes de trabajo y coordinación interinstitucional.

Cómo único tema a abordar se habló de la emergencia ígnea que estamos transitando. En la reunión acordaron endurecer las medidas de fuerza para garantizar el rápido accionar y funcionamiento ante posibles focos de incendio.