La Municipalidad acompaña la Semana del Día Mundial de la Educación Ambiental, declarada de Interés Municipal.

La Municipalidad de Villa La Angostura acompaña y promueve la Semana del Día Mundial de la Educación Ambiental, organizada por la Comisión Asesora de Educación Ambiental, iniciativa que fue declarada de Interés Municipal por su aporte al fortalecimiento de la conciencia ambiental y la participación comunitaria.

La propuesta incluye una agenda diversa de actividades abiertas a la comunidad, orientadas a la educación ambiental, la reflexión colectiva y la difusión de prácticas responsables vinculadas al cuidado del entorno natural y urbano.

A través de talleres, encuentros y espacios de intercambio, la Semana busca generar instancias de aprendizaje y diálogo que permitan comprender la complejidad de los desafíos ambientales actuales, promoviendo una mirada integral basada en la prevención, el respeto por el territorio y la corresponsabilidad social.

Desde el Municipio se destaca la importancia de la educación ambiental como herramienta fundamental para construir una comunidad más informada, comprometida y participativa, entendiendo que el cuidado del ambiente no es solo una responsabilidad institucional, sino una tarea cotidiana que involucra a toda la sociedad.

Se invita a la comunidad a participar de las actividades programadas y a consultar el cronograma completo a través de los canales oficiales del Municipio y de la Comisión Asesora de Educación Ambiental.

Cronograma – Semana del Día Mundial de la Educación Ambiental

(15 al 18 de enero) Villa La Angostura

Día 1 / 15 de enero – Selva Triste

Horario: 10:00 hs

Lugar: Reserva Selva Triste

Actividades programadas:

•Apertura de la jornada y bienvenida a cargo de Claudia Parodi. Presentación de Mario Parodi y Carolina, impulsores del proyecto terapia Lombricompost sobre prácticas ambientales, chipeado, lombricultura y compostaje.

•Mirta Luque presentación de las organizaciones ambientales Árbol y Agenda.

•Mara Dumrauf presentación de la organización “El Disparate”.

•Ale Caporicci historia de Pichina y su legado en Villa La Angostura.

•Presentación de infancias a cargo de Mirta: intervención de comunicación con la naturaleza en mapudungun.

•Actividad guiada por Claudia Parodi: Ejercicios de respiración consciente y sensibilización, orientados a conectar con el entorno natural y preparar la jornada de trabajo en la reserva.

•Charla de Pablo Plaza y Martina Voto: Intervención antrópica y su impacto en animales nativos. Interacción de la fauna silvestre con la interface de animales domésticos a cargo de Pablo Plaza. Aves del bosque andino y los servicios ecosistémicos de las mismas a cargo de Martina Voto.

•Charla de Claudia Atencio, José Pueyrredon, Nicolas Balestrini: Introducción a los mallines, su importancia ecológica y su rol en el equilibrio del territorio.

•Sánchez Toranzo: Actividad transversal varios días durante el desarrollo de la Semana de la Educación Ambiental, Sánchez Toranzo realizará jornadas de junta de firmas en el marco de la campaña “Agua para la Vida”, orientada a la defensa del agua como bien común y derecho fundamental, en distintos espacios donde se desarrollan las actividades del evento.

•Cierre con jam de baile a cargo de Micaela Arraya y Florencia Cazenave.

Continuación Mediodia

Horario: 12:30 hs Lugar: Chacra 39

Actividades programadas:

•Intervención de Federico Perez y estudiantes del Instituto Jaime de Nevares: Almuerzo comunitario elaborado con productos agroecológicos en Chacra 39, promoviendo la soberanía alimentaria y el consumo responsable.

•Charla de Mechi Barbagelata: Exposición sobre hongos nativos, su rol ecológico, su importancia en los bosques y buenas prácticas de recolección y manejo.

•Presentación y recorrido del espacio a cargo de Elsa y Jorge Barbagelata: Introducción a la historia de la chacra y relato sobre los primeros pobladores de la zona, destacando la relación entre las comunidades locales y el territorio.

•Mario Parodi charla sobre chipeado y compost junto a Carolina Masin sobre lombricultura.

•Cierre: Intervención de la Brigada de Fuego y Parques Nacionales, espacio de formación y sensibilización sobre manejo del fuego, prevención en contextos de sequía, riesgos de incendios forestales y la responsabilidad comunitaria de no encender fuego en bosques o espacios públicos. Performance teatral a cargo de Micaela Arraya sobre lo anteriormente mencionado.



Día 2 / 16 de enero – Actividades Educativas y Culturales

Horario: 10:00 hs Lugar: EcoHuertas VLA

Actividades programadas:

•Charla de Sebastián Fauret y Lucas Esteler: Exposición sobre soberanía alimentaria, su importancia para las comunidades locales y presentación de diversos proyectos que promueven esta perspectiva.

•Mario Parodi y Carolina Masin: conversatorio sobre lombricultura.

•Cierre musical a cargo de Nahiara Corvalan.

Continuación – Tarde

Horario: 16:00 hs

Lugar: Playa Bahía Brava

Actividades programadas:

•Stand de organizaciones ambientales y sociales Agenda Verde, Árbol y El Disparate. Agenda verde visibilizará el manejo, la separación de residuos y las etapas del compost.

•Guardavidas: breve conversatorio acerca del turismo adaptado en la localidad.

•Intervención artística de Matías Daulerio (unipersonal): Propuesta escénica vinculada a la reflexión sobre el territorio, la comunidad y el vínculo con la naturaleza.

•Juegos de concientización ambiental: Actividades recreativas orientadas a sensibilizar sobre el cuidado del territorio, la responsabilidad individual y colectiva y la preservación de los espacios públicos y naturales a cargo de Micaela Arraya.

•Charla de Susana Dib y Nazarena Ronco: Introducción a la cosmética natural, elaboración responsable y sustentable de productos, y cuidados del entorno en el uso de plantas nativas.

•Sánchez Toranzo realizará jornadas de junta de firmas en el marco de la campaña “Agua para la Vida”, orientada a la defensa del agua como bien común y derecho fundamental, en distintos espacios donde se desarrollan las actividades del evento.



Día 3 / 17 de enero – Huerta Hospital y Educación Comunitaria

Horario: 10 hs

Lugar: Huerta del Hospital Dr. Oscar Arraiz

Actividades programadas:

•Presentación a cargo de Romina Tejerina y Sergio Barril: proyecto de huerta comunitaria en la institución y la articulación con el Hogar Bartimeo. Exposición sobre la labor del Hogar Bartimeo, espacio que acompaña a personas en situación de calle. Se abordará la experiencia de participación conjunta en la huerta del hospital como espacio terapéutico, resaltando su valor social, comunitario y de cuidado mutuo.

•Charla Dr. Mariela Ruocco: conversatorio sobre el agua como fuente de salud.

•Cierre: muraleada a cargo de Santiago.

Continuación de Actividades

Horario: 19:00 hs

Lugar: Plaza de los Pioneros

Actividades programadas:

•Presentación de las actividades que se llevaron a cabo los días anteriores en la jornada de celebración a cargo de Mara Dumrauf, Aldana Sánchez, Mirta Luque y Claudia Parodi.

•Charla entre Marcos Oliveira (poda sana de altura), muestra de obra de Guillermo Galetti (arte con residuos) y Mario Parodi (chipeado). Presentación sobre chipeo de residuos verdes, su importancia para el manejo adecuado de podas, prevención de incendios y aporte a sistemas de compostaje y regeneración del suelo.

•Stand Agenda Verde – Manejo de Residuos: Espacio de sensibilización y formación comunitaria sobre gestión responsable de residuos urbanos, reducción del impacto ambiental y prácticas cotidianas sustentables.

•Biblioteca Bayer: exposición de libros referentes al cuidado ambiental y de autores ambientalistas.

•Parques Nacionales Nahuel Huapi: stand del manejo y prevención del fuego.

•Stand del agua, conversatorio a cargo de Sánchez Toranzo, Mara Dumrauf, y Graciela Arakelian acerca de la problemática del agua. (Junta de firmas)

•“El Disparate” – Performance de reciclaje, arte y terapia: Intervención artística que combina elementos de reciclaje creativo, arte comunitario, promoviendo la reflexión sobre el compromiso social y comunitario, los residuos y el vínculo entre creatividad, ambiente y salud emocional a cargo de Micaela Arraya.

•Cierre literario a cargo de Betina Giacomino.

•Cierre de la jornada con presentación de folclore a cargo de un grupo de danza, como propuesta cultural y comunitaria fortaleciendo la identidad local.

•Agradecimientos a todos los participantes de la jornada.



Día 4 / 18 de enero – Cierre Comunitario y Reflexiones sobre el Agua

Horario: 10:00 hs

Lugar: Playa Correntoso

Actividades programadas:

•Intervención de la Asamblea del Agua: Espacio de reflexión y concientización sobre el agua como derecho fundamental para la vida, destacando su valor ecológico, social y cultural. Se abordarán los principios de resguardo del agua

como bien común, la importancia de su protección frente a intereses externos y las acciones necesarias para garantizar su preservación para las generaciones presentes y futuras a cargo de la subcomisión del agua de Villa La Angostura junto al referente nacional Mariano Sánchez Toranzo.

•“El Disparate” performance a cargo de Micaela Arraya, intervención y sensibilización sobre la problemática del agua.