Llegada de la nueva flota del Parque Automotor.

El Intendente Javier Murer, junto a la Viceintendenta Tamara Martínez, el Secretario de Gobierno Juan Pablo Naretti y el Secretario de Hacienda y Modernización Pablo Cabrera, Eduardo Mendoza, Subsecretario de Servicios Públicos y Ana Julia Enrique Subsecretaria de Desarrollo Humano, recibieron esta mañana la nueva flota de camionetas que se incorpora al parque automotor municipal.

La adquisición se realizó en el marco del Decreto N.º 2494/2025, mediante el cual se llevó adelante la Licitación Pública N.º 01/2025, destinada a la compra de cinco vehículos nuevos que serán asignados a distintas áreas municipales, con el objetivo de fortalecer el funcionamiento operativo y mejorar la prestación de servicios a la comunidad.

Esta incorporación se enmarca en la Ordenanza N.º 2949/2025 y permitirá optimizar las tareas de mantenimiento, asistencia y servicios esenciales que desarrollan las diferentes dependencias del Municipio, reafirmando el compromiso de la gestión con una administración más eficiente y moderna!!!!!