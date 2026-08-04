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Vuelve FabKids

Ago 4, 2026

Abrimos una nueva edición de FabKids, el espacio donde niñas y niños de 7 a 10 años aprenden haciendo, experimentan y descubren que sus ideas pueden transformarse en proyectos reales.

En cada encuentro proponemos desafíos que combinan ciencia, tecnología, diseño y creatividad, en un ambiente donde jugar, explorar y crear van de la mano.

 ¿Qué van a hacer?

 Diseñar y construir sus propios proyectos.
 Explorar el mundo de la robótica y la tecnología de manera divertida.
 Experimentar, probar, descubrir y aprender de cada desafío.
 Desarrollar el pensamiento lógico, la creatividad y la resolución de problemas.
 Trabajar en equipo, compartir ideas y fortalecer la confianza en sí mismos.
 Crear, imaginar y divertirse mientras aprenden nuevas habilidades.

En FabKids creemos que el aprendizaje más valioso nace cuando los chicos tienen la oportunidad de hacer, experimentar y crear. Por eso cada actividad está pensada para despertar la curiosidad, fomentar la autonomía y acompañar el desarrollo de habilidades que los preparan para el futuro.

FabLab Villa La Angostura – Calafate 233 Barrio Once
 Edades: 7 a 10 años
 Inicio: Próximamente
 Encuentros semanales

 Informes e inscripciones: desarrollo.sostenible@villalaangostura.gov.ar

By Prensa Vla

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