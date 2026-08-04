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Municipalidad de Villa la Angostura

Llamado a Licitación Pública para la Extensión de la Red de Agua Potable en Barrio Las Piedritas.

Ago 3, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que se anula el llamado a Licitación Pública dispuesto por el Decreto N.º 1522/2026 y se convoca a una nueva Licitación Pública N.º 13/2026 para la ejecución de la obra de extensión de la red de agua potable en el barrio Las Piedritas.

Las personas y empresas interesadas podrán retirar el Pliego de Bases y Condiciones en la Mesa de Entradas de la Secretaría de Servicios Públicos (Calafate N.º 25) hasta el lunes 3 de agosto de 2026, a las 10:00 horas.

La presentación de ofertas se recibirá hasta las 11:00 horas del lunes 3 de agosto de 2026 en la Mesa de Entradas de la Municipalidad de Villa La Angostura (Obispo de Nevares N.º 32).

La apertura de sobres se llevará a cabo el martes 4 de agosto de 2026, a las 08:00 horas, en la Oficina de Intendencia Municipal, ubicada en Obispo de Nevares N.º 32, Villa La Angostura.

By Prensa Vla

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