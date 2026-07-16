Skip to content
16 julio, 2026
12:47 pm
Angostura Informa
Información de Villa La Angostura
Inicio
Gobierno
Obras y Servicios
Turismo
Deportes
Cultura
Economía Social
Protección civil
Zoonosis
Concejo Deliberante
El Concejo Deliberante expresa sus Condolencias ante el fallecimiento del Dr. Lorenzo Manera y de Sara Bengoa.
Jul 16, 2026
Navegación de entradas
Sesión Ordinaria Nº IX del Concejo Deliberante.
By
Prensa Vla
Noticias relacionadas
Concejo Deliberante
Municipalidad de Villa la Angostura
Sesión Ordinaria Nº IX del Concejo Deliberante.
Jun 24, 2026
Concejo Deliberante
Municipalidad de Villa la Angostura
El Concejo Deliberante de Villa La Angostura realizó un nueva Sesión Ordinaria.
Abr 15, 2026
Concejo Deliberante
Municipalidad de Villa la Angostura
Comenzó el período de Sesiones Ordinarias 2026 del Concejo Deliberante.
Mar 4, 2026
Otras noticias
Desarrollo Humano
¡Llega el Dispositivo de Acompañamiento en las Crianzas 2026!
16 julio, 2026
Prensa Vla
Museo Histórico Regional
El Museo Histórico Regional recibió más de 1.700 visitantes durante el primer semestre de 2026.
16 julio, 2026
Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura
Se encuentra abierto el Registro de Oposición correspondiente a la obra de pavimentación y cordón cuneta, del barrio Las Piedritas.
16 julio, 2026
Prensa Vla
Cultura
Tarde de Pelicula en la Casa de la Cultura.
16 julio, 2026
Prensa Vla