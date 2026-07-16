TALLER LIBRE EN EL MAC: Collage y el Reciclado de Arte

En el marco de la colorida e inspiradora muestra “Final Feliz” de la artista Silvana Coy, te invitamos a una propuesta única para activar tu creatividad y darle una nueva vida a los materiales.

Venite a disfrutar de una charla abierta y un taller práctico dictado por las profesoras Raquel Janda Varona y Belén Roses. Un espacio ideal para experimentar, jugar con las texturas, los colores y el arte del reciclaje.

📍 Coordenadas del encuentro:

📅 ¿Cuándo? Sábado 18 de julio.

⏰ ¿En qué horario? De 10:00 a 13:00 hs.

📍 ¿Dónde? Museo de Arte Contemporáneo “Conrad Meier” (Cerro Centinela 325).

💳 Entrada: Libre y gratuita.

🎒 ¿Qué tenés que traer?

Traé tus propios materiales (papeles de colores, cartones, retazos de tela, plásticos o lo que sientas que puede transformarse en arte). ¡Acá los convertimos en tu propia obra!

🖼️ Muestra “Final feliz” – Silvana Coy

Aprovechá para recorrer y dejarte llevar por el universo de Silvana Coy. Recordá que la muestra va a estar expuesta en nuestras salas hasta el 31 de julio. ¡No te la pierdas!

¡Te esperamos para compartir una mañana llena de arte, mates y creación!

Subsecretaría de Cultura – Municipalidad de Villa La Angostura