TALLER LIBRE EN EL MAC: Collage y el Reciclado de Arte

En el marco de la colorida e inspiradora muestra “Final Feliz” de la artista Silvana Coy, te invitamos a una propuesta única para activar tu creatividad y darle una nueva vida a los materiales.
Venite a disfrutar de una charla abierta y un taller práctico dictado por las profesoras Raquel Janda Varona y Belén Roses. Un espacio ideal para experimentar, jugar con las texturas, los colores y el arte del reciclaje.
📍 Coordenadas del encuentro:
📅 ¿Cuándo? Sábado 18 de julio.
⏰ ¿En qué horario? De 10:00 a 13:00 hs.
📍 ¿Dónde? Museo de Arte Contemporáneo “Conrad Meier” (Cerro Centinela 325).
💳 Entrada: Libre y gratuita.
🎒 ¿Qué tenés que traer?
Traé tus propios materiales (papeles de colores, cartones, retazos de tela, plásticos o lo que sientas que puede transformarse en arte). ¡Acá los convertimos en tu propia obra!
🖼️ Muestra “Final feliz” – Silvana Coy
Aprovechá para recorrer y dejarte llevar por el universo de Silvana Coy. Recordá que la muestra va a estar expuesta en nuestras salas hasta el 31 de julio. ¡No te la pierdas!
¡Te esperamos para compartir una mañana llena de arte, mates y creación!
Subsecretaría de Cultura – Municipalidad de Villa La Angostura