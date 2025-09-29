El Concejo Deliberante de Villa La Angostura abre convocatoria para cubrir un cargo para Prensa.

Se solicita cumplir los siguientes lineamientos Posibilidad de emitir factura Enviar CV con asunto “Prensa Concejo” al mail: admhcd@villalaangostura.gov.ar

Disponibilidad horaria de acuerdo a la agenda del Concejo Deliberante (reuniones de Comisión, Plenarios, Sesiones Ordinarias o Especiales, mesas de trabajo, actos oficiales) Manejo de redes sociales

Carga de datos en página web Se valorará experiencia en comunicación institucional, marketing y presentacion del Plan de Trabajo con presupuesto incluido hasta el viernes 03/10 inclusive.