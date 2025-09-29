Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante de Villa La Angostura abre convocatoria para cubrir un cargo para Prensa.

Sep 29, 2025

Se solicita cumplir los siguientes lineamientos Posibilidad de emitir factura Enviar CV con asunto “Prensa Concejo” al mail: admhcd@villalaangostura.gov.ar

Disponibilidad horaria de acuerdo a la agenda del Concejo Deliberante (reuniones de Comisión, Plenarios, Sesiones Ordinarias o Especiales, mesas de trabajo, actos oficiales) Manejo de redes sociales

Carga de datos en página web Se valorará experiencia en comunicación institucional, marketing y presentacion del Plan de Trabajo con presupuesto incluido hasta el viernes 03/10 inclusive.

By Prensa Vla

