El Centro de esquí Cerro Bayo se prepara para la temporada de invierno.

En este contexto, el miércoles 25 a las 12 se llevará adelante la presentación oficial de la temporada en el auditorio del Banco Provincia del Neuquén (BPN), donde, en una primera instancia, estarán presentes el Cerro Caviahue y el Cerro Bayo, dando a conocer sus propuestas, novedades y servicios para el invierno 2026.

De manera paralela, durante la temporada de verano, desde NeuquenTur se impulsaron acciones de promoción y comercialización en mercados estratégicos, con presencia en Chile y Colombia -incluida la participación en ANATO-, además de actividades en Buenos Aires, con el objetivo de posicionar el producto nieve y a los cuatro centros de esquí neuquinos en los principales centros emisores.

En cuanto a la oferta, el Cerro Caviahue ya lanzó la preventa de pases, con beneficios destacados para residentes de la provincia, incluyendo no solo a Caviahue sino también a localidades como Loncopué, El Huecú, Chos Malal, Andacollo, Varvarco, Huinganco y Las Ovejas. El pase promocional tiene un valor de 480.000 pesos para residentes y 680.000 pesos para no residentes, con la posibilidad de financiación en hasta 12 cuotas sin interés a través del BPN. Además, se ofrece una opción que incluye alquiler de equipos.

La decisión del Cerro Caviahue de incluir a las localidades del Alto Neuquén como residentes forma parte de fortalecer el vínculo con el público neuquino, consolidando al destino como uno de los principales centros de esquí de la región.

Por su parte, el centro de esquí Lago Hermoso también realizó durante el verano su primera etapa de venta de pases, con una propuesta exclusiva para residentes de Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa Meliquina, Villa Traful y Villa La Angostura. La iniciativa, que contó con cupos y tiempo limitado, apuntó a acercar la experiencia de la nieve a las comunidades cercanas.

Asimismo, Lago Hermoso anunció la incorporación de un nuevo medio de elevación -un teleski tipo Poma- que será instalado en la zona superior de la montaña, mejorando la circulación en pistas y ampliando la oferta para los visitantes, en línea con el crecimiento sostenido del centro de esquí.