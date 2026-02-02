Angostura Informa

Enero cerró con indicadores turísticos muy positivos en la provincia del Neuquén.

Feb 2, 2026

Durante enero de 2026, el factor de ocupación provincial alcanzó el 72%, lo que representa cinco puntos porcentuales más que en enero de 2025. En total, se contabilizaron 833.751 pernoctes, con un incremento del 7% en la venta de noches/cama, y 219.403 turistas, lo que significa un aumento interanual del 21%, equivalente a 31.492 visitantes más que en el mismo mes del año anterior.

El mejor registro semanal se dio entre el 19 y el 25 de enero, con un 75% de ocupación promedio provincial, confirmando un comportamiento sostenido de la demanda durante toda la temporada alta.

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, afirmó que “los datos de enero son muy positivos y son el resultado de una política sostenida de ordenamiento de la actividad turística, con reglas claras, inversión en infraestructura y una fuerte estrategia de promoción”.

“Ese trabajo permite fortalecer al sector privado y consolidar al turismo como un motor de desarrollo territorial, identidad cultural, empleo local y crecimiento económico sostenible en toda la provincia”, señaló.

Destinos y regiones con altos niveles de ocupación

Varios destinos superaron el 75% de ocupación mensual, destacándose Villa Traful, con ocupación prácticamente plena; Villa La Angostura (84%), San Martín de los Andes (80%), Villa Pehuenia-Moquehue (83%), Aluminé (79%) y Varvarco (76%).

A nivel regional, las mayores tasas de ocupación se registraron en la Región Lagos del Sur, con un 80%, y la Región del Pehuén, con un 78%, consolidándose como los principales polos turísticos de la temporada.

Impacto económico y crecimiento de la oferta

El consumo turístico total en la provincia superó los 156 mil millones de pesos, reflejando el fuerte impacto económico del sector en las economías locales y regionales.

En cuanto a la oferta, la provincia contó con 1.001 alojamientos habilitados, lo que representa un incremento del 3% respecto de diciembre de 2025, y un total de 26.576 plazas, con un crecimiento del 6% en el mismo período.

Indicadores por destino

Entre los principales destinos turísticos, se destacan:

– San Martín de los Andes: 253.368 pernoctes, 48.261 turistas y un gasto turístico superior a los 54 mil millones de pesos.

– Villa La Angostura: 186.876 pernoctes, 36.499 turistas y un gasto de más de 41 mil millones de pesos.

– Villa Pehuenia-Moquehue: 80.135 pernoctes, 15.264 turistas y un gasto superior a 12.800 millones de pesos.

– Neuquén capital: 76.514 pernoctes, 42.508 turistas y un gasto de más de 10.800 millones de pesos.

Perfil preliminar de los turistas

A partir de 1.100 encuestas realizadas, que representan a 3.206 turistas, se identificaron tendencias clave del perfil de quienes visitaron la provincia:

– La estadía promedio se ubica entre 4 y 5 noches.

– El 50% de los turistas ya había visitado previamente algún destino neuquino.

– La mitad de los visitantes busca información para planificar su viaje, principalmente a través de redes sociales.

– Cabañas y hoteles continúan siendo los alojamientos más elegidos.

– Predomina la demanda nacional, especialmente desde Buenos Aires, junto con turistas de cercanía del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

– El 50% llega en vehículo particular, mientras que el 35% lo hace en avión, combinando luego con autos alquilados o transporte terrestre.

– Las familias representan el 40% del mercado, seguidas por parejas (35%), grupos de amigos (17%) y viajeros solos (8%).

– Los principales motivos de viaje son la belleza de los paisajes y las experiencias en contacto con la naturaleza, como kayak, ciclismo y actividades al aire libre.

Estos resultados confirman un enero muy positivo para el turismo neuquino, con fuerte impacto económico, altos niveles de ocupación y una demanda consolidada que refuerza el rol estratégico del turismo como motor de desarrollo para la provincia.

