Camerata de los 7 Lagos y Sonidos de Huemul, en el marco del Festival de los Siete Lagos 2026.

Ene 28, 2026

En la tarde de hoy, se llevó a cabo la presentación de la Camerata de los 7 Lagos y Sonidos de Huemul, en el marco del Festival de los Siete Lagos 2026.
La actividad conto con la presencia del Intendente, Javier Murer, acompañado de su señora esposa, Leticia Azua, y la Subsecretaria de Turismo, Lorena Reumann.
El concierto al aire libre convocó a vecinos y turistas que disfrutaron de la música en vivo en un entorno natural único.
La Asociación Filarmónica de los 7 Lagos, quien organiza los conciertos y con el acompañamiento de la Municipalidad de Villa la Angostura, invitan a participar de estas propuestas, que busca acercar la música a distintos espacios públicos de nuestra localidad.

