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Municipalidad de Villa la Angostura

Concurso de Hacheros y Motosierristas.

May 8, 2026

Villa La Angostura celebrará su 94° aniversario con el tradicional concurso de hacheros y motosierristas

En el marco de los festejos por el 94° aniversario de Villa La Angostura, la Subsecretaría de Deportes invita a la comunidad a participar y disfrutar del tradicional Concurso de Hacheros y Motosierristas, que se realizará el próximo 15 de mayo a las 15 hs en el Gimnasio Municipal Barbagelata. El evento reunirá a competidores locales y de la región en una jornada que pondrá en

valor las tradiciones y destrezas vinculadas al trabajo forestal, acompañada de importantes premios y actividades para toda la familia.

Las inscripciones continúan abiertas y las personas interesadas pueden solicitar información a través del correo deportes@villalaangostura.gov.ar o acercarse personalmente a los gimnasios municipales Barbagelata y Mercado, de lunes a viernes de 8 a 18 hs.

Desde el Municipio se invita a vecinos, vecinas y visitantes a ser parte de una de las actividades más emblemáticas de los festejos aniversarios de la localidad.

By Prensa Vla

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