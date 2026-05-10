Habilitación de quemas de residuos forestales

La Brigada de Incendios Forestales de Villa La Angostura informa a la comunidad que, de acuerdo con la Disposición provincial vigente, se habilita el período de autorización de quemas de restosvegetales en el ámbito de la Provincia del Neuquén.

Esta medida es parte del Plan Integral Provincial de Manejo de Combustible donde se busca la reducción de material forestal con vistasa la temporada estival (prevención).

Es importante aclarar que la habilitación del período no implica que las quemas puedanrealizarse libremente.

Toda quema deberá contar previamente con el trámite correspondiente y laautorización emitida por el Sistema Provincial de Manejo del Fuego.

Pasos para solicitar una autorización de quema

Las personas interesadas deberán iniciar el trámite de manera presencial en la oficina de Manejodel Fuego de Villa La Angostura (Calle Obispo de Nevares 266), de lunes a viernes de 9:00 a13:00 hs.

El procedimiento general será el siguiente:

1. Presentar la documentación y completar la solicitud de autorización de quema.

2. Declarar el tipo y volumen aproximado de material vegetal a quemar.

3. Realizar el pago correspondiente según el volumen declarado.

4. Presentar el comprobante de pago.

5. Esperar la fiscalización del lugar por parte del personal correspondiente.

6. Una vez verificada la información y las condiciones de seguridad, se podrá emitir laautorización de quema.

El formulario de solicitud requiere datos del responsable, del titular del dominio, ubicación delpredio, nomenclatura catastral, croquis del área a quemar, cortafuegos, sistemas de prevención y supresión, cantidad de fogones y herramientas disponibles.

El inicio del trámite no autoriza por sí solo la realización de la quema.

La autorización será otorgada únicamente luego de cumplidos los pasos administrativos y de seguridad correspondientes.

Medidas de seguridad obligatorias

Para realizar una quema autorizada se deberán cumplir medidas mínimas de seguridad, entreellas:

● realizar la quema en un sector despejado, sin riesgo de propagación hacia leña, ramas,pastizales, árboles, construcciones o alambrados;

● contar con personas responsables presentes durante todo el proceso;● disponer de agua suficiente y accesible;

● contar con herramientas de control, como pala, rastrillo, matafuego, tierra o elementosequivalentes;

● respetar las condiciones indicadas por el personal fiscalizador;

● apagar completamente el fuego al finalizar, verificando que no queden brasas activas.

La autorización podrá indicar condiciones específicas, incluyendo horarios, superficie autorizada,cantidad de personas presentes, equipos requeridos, aviso a vecinos y medidas de prevención osupresión necesarias.

Consultas

Para consultas, la comunidad podrá comunicarse por:

Tel/WhatsApp: 2994679014

Correo electrónico: incendios.vlangostura@gmail.com

Atención presencial: Oficina de Manejo del Fuego en la calle Obispo de Nevares 266 , de lunesa viernes de 9:00 a 13:00 hs.

Desde la Brigada se recuerda que la prevención de incendios es una responsabilidad compartida,sabemos que esta serie de pasos pueden parecer complejos, por eso invitamos a contactarse connosotros para brindarles ayuda.

Realizar el trámite, respetar las condiciones de seguridad y noefectuar quemas sin autorización permite reducir riesgos para las personas, las viviendas, el bosque y el ambiente.