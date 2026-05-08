Capacitación Familias Solidarias.

Villa La Angostura será sede de una capacitación sobre el proceso de selección de Familias Solidarias.

El próximo lunes 18 de mayo se llevará adelante en Villa La Angostura una capacitación sobre el “Protocolo de evaluación y selección de las Familias”, en el marco del programa Familias Solidarias.

La actividad estará destinada a equipos técnicos de los Órganos de Aplicación de la Ley N° 2.302 y delegaciones de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia de la Región de los Lagos del Sur.

La jornada contará con la disertación del equipo técnico de selección del programa y se desarrollará de 9 a 13 hs en el Centro de Convenciones, ubicado en Las Frutillas Nº10.

El encuentro tiene como objetivo fortalecer herramientas y criterios de evaluación para el acompañamiento y selección de familias solidarias, promoviendo espacios de cuidado y contención para niños, niñas y adolescentes.