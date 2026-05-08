Ya se puede acceder a 4.000 créditos hipotecarios para construir, ampliar y refaccionar viviendas

Permitirán financiar hasta el 100% de la obra, con montos de hasta 150 millones de pesos para construcción y hasta 75 millones de pesos para ampliación y refacción. Serán créditos no bancarios financiados con recursos del Estado provincial.
Mediante el programa Neuquén Habita, el Gobierno provincial lanzó 4.000 créditos nuevos que serán financiados íntegramente con recursos propios y permitirán llevar adelante obras de construcción, ampliación y refacción de viviendas.El acto, que se realizó en el Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo de la ciudad capital, fue encabezado por el gobernador Rolando Figueroa y la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, quienes brindaron detalles sobre esta herramienta destinada a facilitar el acceso a la vivienda única y de ocupación permanente.La iniciativa, gestionada a través del ministerio de Infraestructura y la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS), y asistencia técnica del Banco Provincia del Neuquén (BPN), contempla dos líneas de financiamiento con recursos netamente provinciales: una para la construcción de viviendas nuevas con montos de hasta 150 millones de pesos, y otra para ampliación y refacción de hogares existentes con un máximo de 75 millones de pesos.
Sobre los créditosEl esquema se destaca por ser de financiamiento soberano, lo que permite que el préstamo cubra hasta el 100% del proyecto con plazos de devolución de hasta 20 años. Se estableció que el valor de las cuotas no podrá superar el 30% de los ingresos netos del grupo familiar.Los créditos están destinados a familias inscriptas en el Registro Único Provincial de Vivienda (Ru.Pro.Vi) que cuenten con la escritura del inmueble a su nombre. Asimismo, se recordó que, bajo los lineamientos de transparencia de la gestión, los funcionarios de la planta política pura no podrán acceder a este beneficio.La inscripción podrá realizarse a través de la Oficina Virtual del ADUS/IPVU en el siguiente enlace: https://oficinavirtual.viviendaneuquen.gov.ar/web/ RequisitosLos requisitos para la solicitud del crédito son: ser mayor de 18 años y hasta 65 años; estar inscripto en Ru.Pro.Vi; no estar inscripto en el Registro Provincial de Deudores Alimentarios Morosos; no estar inscripto en el Registro Provincial de violencia familiar y de género; el crédito debe ser destinado a la construcción, refacción/ampliación de vivienda única y de ocupación permanente. La titularidad del inmueble debe contar con escritura a nombre del solicitante; no registrar deudas en situación irregular en entidades financieras.