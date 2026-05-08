Ya se puede acceder a 4.000 créditos hipotecarios para construir, ampliar y refaccionar viviendas

Permitirán financiar hasta el 100% de la obra, con montos de hasta 150 millones de pesos para construcción y hasta 75 millones de pesos para ampliación y refacción. Serán créditos no bancarios financiados con recursos del Estado provincial.

Mediante el programa Neuquén Habita, el Gobierno provincial lanzó 4.000 créditos nuevos que serán financiados íntegramente con recursos propios y permitirán llevar adelante obras de construcción, ampliación y refacción de viviendas.

Sobre los créditos