Se realizó esta tarde una charla sobre los beneficios de la actividad física en el síndrome metabólico

Esta tarde, en el Centro de Cuidados Infantiles (CCI), se llevó a cabo una charla informativa sobre los beneficios de la actividad física en el síndrome metabólico, organizada por la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables de la Municipalidad de Villa La Angostura.

La jornada estuvo a cargo de los kinesiólogos Lic. Clara De Feo y Lic. Santiago Mondini, quienes brindaron información sobre qué es el Síndrome Metabólico (SM), sus principales factores de riesgo, estrategias de prevención y tratamiento, y los beneficios de la actividad física en personas mayores que padecen esta condición.

La actividad, destinada especialmente a adultos mayores de 60 años, tuvo como objetivo promover hábitos saludables y fomentar la práctica del movimiento como herramienta preventiva y de mejora de la calidad de vida.

Desde la Secretaría se destacó la importancia de generar espacios de aprendizaje sobre la salud integral, fortaleciendo así las acciones comunitarias orientadas al bienestar y la prevención.