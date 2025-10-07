Angostura Informa

Se realizó esta tarde una charla sobre los beneficios de la actividad física en el síndrome metabólico

Oct 6, 2025

Esta tarde, en el Centro de Cuidados Infantiles (CCI), se llevó a cabo una charla informativa sobre los beneficios de la actividad física en el síndrome metabólico, organizada por la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables de la Municipalidad de Villa La Angostura.

La jornada estuvo a cargo de los kinesiólogos Lic. Clara De Feo y Lic. Santiago Mondini, quienes brindaron información sobre qué es el Síndrome Metabólico (SM), sus principales factores de riesgo, estrategias de prevención y tratamiento, y los beneficios de la actividad física en personas mayores que padecen esta condición.

La actividad, destinada especialmente a adultos mayores de 60 años, tuvo como objetivo promover hábitos saludables y fomentar la práctica del movimiento como herramienta preventiva y de mejora de la calidad de vida.

Desde la Secretaría se destacó la importancia de generar espacios de aprendizaje sobre la salud integral, fortaleciendo así las acciones comunitarias orientadas al bienestar y la prevención.

