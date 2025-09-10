Destacada participación de la Escuela Municipal de Taekwondo en la Copa Andina.

La Escuela Municipal de Taekwondo de Villa La Angostura tuvo una sobresaliente actuación en la Copa Andina de Taekwondo, que se desarrolló en la ciudad de San Martín de los Andes, bajo la organización del Máster Alejandro Calderon de la escuela local.

En esta competencia, la delegación angosturense estuvo representada por 18 competidores en distintas categorías, quienes demostraron disciplina, esfuerzo y un alto nivel deportivo.

Gracias a su desempeño, lograron sumar 27 medallas al medallero, reflejando el crecimiento y la consolidación de la práctica en nuestra localidad.

Desde la Municipalidad de Villa La Angostura se destaca el compromiso de la Escuela Municipal de Taekwondo, que continúa brindando espacios de formación y competencia a niños, jóvenes y adultos, fortaleciendo así el desarrollo deportivo de la comunidad.