Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Secretaría de Deportes y Juventudes

Destacada participación de la Escuela Municipal de Taekwondo en la Copa Andina.

Sep 9, 2025

La Escuela Municipal de Taekwondo de Villa La Angostura tuvo una sobresaliente actuación en la Copa Andina de Taekwondo, que se desarrolló en la ciudad de San Martín de los Andes, bajo la organización del Máster Alejandro Calderon de la escuela local.

En esta competencia, la delegación angosturense estuvo representada por 18 competidores en distintas categorías, quienes demostraron disciplina, esfuerzo y un alto nivel deportivo.

Gracias a su desempeño, lograron sumar 27 medallas al medallero, reflejando el crecimiento y la consolidación de la práctica en nuestra localidad.

Desde la Municipalidad de Villa La Angostura se destaca el compromiso de la Escuela Municipal de Taekwondo, que continúa brindando espacios de formación y competencia a niños, jóvenes y adultos, fortaleciendo así el desarrollo deportivo de la comunidad.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Cultura Secretaría de Atención al Vecino Secretaría de Deportes y Juventudes

La Municipalidad de Villa La Angostura organiza un gran festejo por el Día del Niño en Villa La Angostura.

Ago 25, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría de Deportes y Juventudes

La Secretaría de Deporte y Juventud organiza el primer torneo de Futsal de Veteranos.

Ago 23, 2025
Secretaría de Deportes y Juventudes

Torneo de Vóley Mixto: deporte, compañerismo y alegría.

Ago 23, 2025

Otras noticias

Cultura

Agenda Cultural de la Semana.

10 septiembre, 2025 Prensa Vla
Desarrollo Social

La Dirección de Desarrollo Local de la Municipalidad de Villa La Angostura, organiza el 4° Encuentro de Plantas para la Salud.

10 septiembre, 2025 Prensa Vla
Comunicado

Informe Paso Fronterizo Cardenal Samoré: Habilitado.

10 septiembre, 2025 Prensa Vla
Concejo Deliberante Secretaría de Gobierno

La Secretaría de Gobierno presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para fomentar el empleo local con beneficios tributarios.

9 septiembre, 2025 Prensa Vla