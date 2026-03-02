Desde la Dirección de Residuos (RSU) seguimos fortaleciendo la Economía Circular.

Se concretó la entrega de 11.620 kg de plásticos y aluminio, material recuperado gracias al trabajo sostenido de separación en origen y clasificación.

Este resultado refleja el compromiso de la comunidad y el trabajo permanente del equipo de RSU, consolidando políticas públicas que promueven la economía circular, reducen el volumen de residuos enviados a disposición final y fomentan una gestión ambiental responsable.

♻️ Separar es una acción simple que genera un impacto positivo para toda Villa La Angostura.

