Residuos

Desde la Dirección de Residuos (RSU) seguimos fortaleciendo la Economía Circular.

Mar 2, 2026

Se concretó la entrega de 11.620 kg de plásticos y aluminio, material recuperado gracias al trabajo sostenido de separación en origen y clasificación.
Este resultado refleja el compromiso de la comunidad y el trabajo permanente del equipo de RSU, consolidando políticas públicas que promueven la economía circular, reducen el volumen de residuos enviados a disposición final y fomentan una gestión ambiental responsable.
♻️ Separar es una acción simple que genera un impacto positivo para toda Villa La Angostura.

