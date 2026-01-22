Angostura Informa

Municipalidad de Villa la Angostura Residuos

Recordatorio sobre disposición de residuos y días de recolección.

Ene 22, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Dirección de Residuos, recuerda que los residuos voluminosos (línea blanca, muebles, entre otros) y las cubiertas deben ser llevados a la Planta de Tratamiento y Transferencia para su correcta disposición final.
Se agradece la colaboración de la comunidad y se remarca la importancia de la separación de residuos domiciliarios para mejorar la gestión ambiental.


📅 Días de recolección:
No reciclables: lunes, martes, viernes y sábados.
Reciclables: miércoles y jueves.

