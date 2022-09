Cultura anuncia la grilla de actividades para este fin de semana

La Subsecretaría de Cultura, dependiente de la Secretaría de Gobierno, informa las actividades previstas para el próximo fin de semana e invita a la comunidad a participar de las mismas.

El sábado 1 de octubre desde las 21:30 horas llega, una vez más, la Milonga al MAC, en Cerro Centinela 325. Esta vez, como tercer encuentro, se dará inicio con las clases de baile a cargo de Gabriel Dell’aqua y y Lucia Mazer, continuando luego con la música en vivo del trío compuesto por Marcos Lencinas, Gastón Rocatti y Emiliano Araoz.

Además, habrá un buffet para disfrutar de algo rico. La entrada será con un bono contribución y es abierta a la toda la comunidad. Más información: 2944 51-0760

A su vez, el domingo 2 de octubre llega a la Casa de la Cultura “Cuentos con Lobo”: narración escénica de Laura García Rodríguez.

El encuentro será a las 17 horas en Las Frambuesas 32 y la entrada es un bono contribución de $500.

Sinopsis: Los lobos aúllan en las noches de luna llena, tienen un olfato tan preciso que en un tris tras pueden descubrir al chanchito más astuto, sus pisadas son silenciosas y tienen una bocaza y unos dientes… para ¡comerte mejor! No. ¿Cómo que no? Acá no. Los lobos son tiernos y tienen cola de pelusa; juegan a la pelota y les gusta la música. ¿Pero seguro que son lobos? ¿Lobos? Sí, son lobos que cuentan otro cuento.

Cuentos con lobos es un espectáculo de narración escénica y sombras para ensanchar el mundo imaginario.

También, el domingo 2 de octubre a las 20 horas se presenta La Lona, en formato dúo, en el Museo de Arte Contemporáneo Conrad Meier (MAC). Además exponen el pintor local Guido Ferrari y el fotógrafo Ilan Bendersky.

Todo esto en el marco de la presentación de su nuevo videoclip “Luz”, dirigido por Nicolas Detry y la proyección de todos los videoclips lanzados hasta la fecha.

El único requisito (NO excluyente) es acudir con una prenda color roja o similar.