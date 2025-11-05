Cronograma de cortes vehicular ante el K-42

La Municipalidad de Villa La Angostura a través de la Dirección de Transito y Transporte informa a la comunidad que, con motivo de la realización de la Carrera K42, se llevarán a cabo restricciones al tránsito y transito asistido en distintos sectores de la localidad durante los próximos días.

A partir del jueves por la noche, se recuerda que no estará permitido estacionar en ninguna de las manos de las calles Cerro Bayo y Pascotto.

Cronograma de cortes:

Viernes 7 de noviembre, De 11:30 a 12:30 hs y

Sábado 8 de Noviembre, de 08:30 a 11:00hs

-Avenida Arrayanes entre C° Inacayal y C° Bayo

-Calle Cerro Bayo entre avenida arrayanes y Michay

-Calle Pascotto, entre Av. Arrayanes y Colihue.

Ruta Alternativa hacia Barrio el Cruce:

– Bv. Huemul hacia retamas y luego retoma por calle Las Fucsias.



Ruta alternativa hacia barrio el Once:

-C° Inacayal hacia Michay y luego Millaqueo para salir por RN40

➡️ Fuera de esos horarios se mantendran Inspectores de transito, efectivos policiales y personal de proteccion civil a fin de permitir el paso de corredores y mantener el flujo vehicular

Se ruega a la poblacion respetar las indicaciones de las autoridades