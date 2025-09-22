Angostura Informa

Dirección de Tránsito y Transporte Municipalidad de Villa la Angostura

La Municipalidad de Villa La Angostura refuerza los controles en el transporte de pasajeros.

Sep 22, 2025

La Secretaría de Seguridad de Villa La Angostura informa que, en el marco de las tareas habituales de control, inspectores municipales de la Dirección de Tránsito y Transporte procedieron a labrar un acta de infracción a un conductor que prestaba servicio mediante una aplicación no habilitada para el transporte de pasajeros.

El mismo no contaba con la licencia correspondiente ni con la autorización municipal exigida para esta actividad.

Recordamos a la comunidad que el transporte de pasajeros en vehículos particulares debe realizarse únicamente a través de los servicios habilitados, garantizando así la seguridad de usuarios y conductores, además del cumplimiento de la normativa vigente.

By Prensa Vla

