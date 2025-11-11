Municipalidad de Villa la Angostura – Operativo de Seguridad ASICS K42

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que, en el marco de la competencia internacional ASICS K42 – Trail Running 2025, desarrollada entre los días 6 y 9 de noviembre, se llevó adelante un amplio operativo de seguridad y prevención junto a la Policía de la Provincia del Neuquén, con la participación activa de personal de la Dirección de Tránsito y Transporte, la Dirección de Protección Civil Municipal, y el Departamento de Coordinación General (DCG) dependiente de la fuerza provincial.

El operativo tuvo como objetivo garantizar el normal desarrollo del evento, la seguridad de los participantes y el orden en la vía pública.

Durante la cobertura se implementaron controles preventivos y operativos de tránsito en distintos sectores de la localidad y en las rutas nacionales N° 40 y 237, incluyendo el dispositivo especial de “Regreso Seguro”, que permitió un retorno ordenado y sin incidentes del público y los competidores.

Como resultado del trabajo conjunto:

• Se controlaron 283 vehículos.

• Se registraron 15 alcoholemias positivas, con graduaciones entre 1,24 y 1,98 g/l.

• Se labran 72 infracciones por diversas faltas a la normativa vial.

• Se secuestraron 9 motocicletas y 2 vehículos.

• Se demoró a 2 conductores por carecer de documentación habilitante.

• Se identificaron 957 personas y 947 vehículos, sin registrarse hechos delictivos ni incidentes de relevancia.

Cabe destacar que durante el operativo no se denunciaron siniestros viales ni robos y/o hurtos, lo que evidencia el efectivo trabajo preventivo, la coordinación interinstitucional y el compromiso sostenido de las áreas municipales y provinciales involucradas.

La Municipalidad de Villa La Angostura agradece el compromiso del personal policial y municipal, en especial de quienes integran la Dirección de Tránsito y Transporte, la Dirección de Protección Civil Municipal, y el Departamento de Coordinación General de la Policía del Neuquén, e invita a la comunidad a continuar colaborando con las acciones de prevención y a respetar las normas de tránsito, contribuyendo así a una Villa La Angostura más segura y ordenada.