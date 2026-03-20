Villa La Angostura se prepara para vivir una nueva gran carrera de montaña.

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que la localidad se prepara para recibir una nueva edición del Desafío Vértice Sur, una competencia que posiciona a la ciudad como uno de los principales escenarios del deporte de montaña en la región.

Con la participación de corredores de distintos puntos del país, el evento reunirá a deportistas en diversas modalidades como Mountain Bike (MTB), Gravel Bike y E-Bike, consolidando una propuesta que combina exigencia deportiva con paisajes únicos.

El recorrido unirá Villa La Angostura con Villa Traful, transitando tramos de la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 65, ofreciendo un desafío técnico en un entorno natural privilegiado.

Esta nueva edición no solo promueve el deporte, sino que también fortalece el posicionamiento de Villa La Angostura como capital del deporte de montaña, generando movimiento turístico, económico y social en la localidad.

Desde el Municipio se acompaña y celebra este tipo de iniciativas que fomentan la vida saludable, el turismo deportivo y el encuentro entre atletas y la comunidad.