Comunicado Municipalidad de Villa la Angostura

Apertura de inscripción para el Operativo de Salvamento Acuático 2025/2026

Oct 9, 2025

A partir del 13 de octubre de 2025 se realizará la primera inscripción para el Operativo de Salvamento Acuático de la localidad, de acuerdo con las Ordenanzas 1999/07, 1609/05 y decreto reglamentario Nro 2178/16.

Requisitos:

  1. Fotocopia de DNI, primera y segunda hoja. En caso de DNI nuevo, el frente y dorso.
  2. Fotocopia de la Libreta de Guardavidas completa y habilitada.
  3. Datos de contacto (Nombre completo, celular, correo electrónico).

Los interesados deberán presentar la documentación correspondiente en sobre cerrado hasta el 20 de Octubre de 2025 a las 13:00 horas, en sobre cerrado, por Mesa de Entradas Municipal, sito en Obispo de Nevares 32, Código Postal 8407.

Comunicado

LA COMISARÍA 28° DE VILLA LA ANGOSTURA – INFORMA

Oct 9, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

El Intendente Javier Murer recibió a deportistas de Crossfit, que presentaron el evento deportivo “Southland Challenge”.

Oct 9, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

El Centro de Cuidados Infantiles “Soles de la Patagonia” celebró 26 años al servicio de la comunidad.

Oct 9, 2025

