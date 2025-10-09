Apertura de inscripción para el Operativo de Salvamento Acuático 2025/2026

A partir del 13 de octubre de 2025 se realizará la primera inscripción para el Operativo de Salvamento Acuático de la localidad, de acuerdo con las Ordenanzas 1999/07, 1609/05 y decreto reglamentario Nro 2178/16.

Requisitos:

Fotocopia de DNI, primera y segunda hoja. En caso de DNI nuevo, el frente y dorso. Fotocopia de la Libreta de Guardavidas completa y habilitada. Datos de contacto (Nombre completo, celular, correo electrónico).

Los interesados deberán presentar la documentación correspondiente en sobre cerrado hasta el 20 de Octubre de 2025 a las 13:00 horas, en sobre cerrado, por Mesa de Entradas Municipal, sito en Obispo de Nevares 32, Código Postal 8407.