Servicio de Agua con baja presión en Barrio Las Piedritas

La Secretaría de Servicios Públicos, a través del Servicio de Agua, informa a los vecinos del Barrio Las Piedritas que el suministro de agua potable se encontrará interrumpido por las próximas cuatro horas debido a tareas de reparación en la red.

Los trabajos se realizarán en las siguientes calles:

Moquehue, Las Fucsias, Las Retamas, Araucanos, Ruca Choroy, Huemul, Las Flores

Solicitamos a los vecinos tomar los recaudos necesarios.

Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas y agradecemos la comprensión mientras avanzamos con estas tareas esenciales para mejorar el servicio.