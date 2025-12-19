Angostura Informa

Comunicado

Servicio de Agua con baja presión en Barrio Las Piedritas

Dic 18, 2025

La Secretaría de Servicios Públicos, a través del Servicio de Agua, informa a los vecinos del Barrio Las Piedritas que el suministro de agua potable se encontrará interrumpido por las próximas cuatro horas debido a tareas de reparación en la red.

Los trabajos se realizarán en las siguientes calles:

Moquehue, Las Fucsias, Las Retamas, Araucanos, Ruca Choroy, Huemul, Las Flores

Solicitamos a los vecinos tomar los recaudos necesarios.
Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas y agradecemos la comprensión mientras avanzamos con estas tareas esenciales para mejorar el servicio.

