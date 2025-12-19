Angostura Informa

Comunicado

“Inscripciones abiertas para Concurso Personal Subalterno Cuerpo Auxiliar Año 2026”

Dic 18, 2025

La Prefectura Naval Argentina abrió las inscripciones, en todo el país, para técnicos de distintas
especialidades que estén interesados en sumarse a la Fuerza, con estado policial y grados de cabo primero, cabo segundo o marinero del Cuerpo Auxiliar.
El llamado a concurso se encontrará abierto desde el 15 de diciembre hasta el 13 de febrero del 2026 y entre sus requisitos principales se encuentra ser argentino nativo o por opción, tener entre 18 y 28 años, poseer
Título Habilitante, no haber sido dado de baja en otras fuerzas de seguridad, armadas o policiales, aprobar las pruebas de idoneidad y reunir las condiciones psicofísicas de ingreso.
Los interesados podrán consultar las vacantes a cubrir, los requisitos, la documentación requerida y todos los pasos del proceso de inscripción en el sitio web de la Institución:

https://www.argentina.gob.ar/prefecturanaval/educacion/concurso-personal-subalterno-cuerpo-auxiliar-ano-2026.
Ante cualquier, duda pueden comunicarse al 11 4318 7400, internos 2503/2504 o enviar un correo
a concursospna@prefecturanaval.gov.ar
Especialidades buscadas:https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/vacantes_a_cubrir_2026.pdf

Comunicado

Servicio de Agua con baja presión en Barrio Las Piedritas

Dic 18, 2025
Comunicado Desarrollo Humano Municipalidad de Villa la Angostura

Reinscripcion Becas Gregorio Álvarez.

Dic 15, 2025
Comunicado

Corte de Energía Programado – EPEN

Dic 15, 2025

