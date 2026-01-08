Convocatoria a establecimientos hoteleros y gastronómicos para colaborar con la Fiesta Nacional de los Jardines 2026.

La Municipalidad de Villa La Angostura, en el marco de la organización de la Fiesta Nacional de los Jardines 2026, convoca a establecimientos hoteleros y gastronómicos de la localidad a participar de una propuesta de colaboración y canje, orientada a optimizar los recursos del evento y fortalecer el trabajo conjunto entre el sector público y privado.

Con el objetivo de reducir los costos logísticos asociados al festival, se invita a hoteles, hosterías, apart hoteles, restaurantes, casas de comidas, servicios de catering y elaboradores de viandas a sumarse a un esquema de alojamiento y/o provisión de alimentos para artistas nacionales, a cambio de espacios de visibilidad y difusión institucional durante uno de los eventos culturales más importantes del calendario local.

Si bien los contratos artísticos se encuentran en etapa de cierre, se estima la participación de aproximadamente seis (6) artistas nacionales, quienes, junto a sus bandas y equipos técnicos, representarían un contingente cercano a 60 personas.

– Fechas tentativas del evento y requerimientos:

14, 15, 16 y 17 de febrero de 2026

Se aclara que, en muchos casos, la necesidad de alojamiento será por una única noche por artista, dentro del rango de fechas mencionado, de acuerdo con la grilla definitiva de presentaciones.

– Participación de establecimientos gastronómicos:

La convocatoria incluye la posibilidad de colaborar mediante:

Catering para artistas y equipos técnicos

Provisión de viandas

Servicios de alimentación en días específicos del evento

– Contraprestación para los establecimientos participantes:

Los comercios que se sumen a esta iniciativa contarán con presencia de marca a través de:

Piezas gráficas oficiales de la Fiesta

Line-up de artistas

Pantallas y soportes audiovisuales durante el evento

Menciones institucionales y otras acciones de difusión a definir

La Fiesta Nacional de los Jardines convoca a miles de vecinos y turistas y constituye una vidriera estratégica para la promoción de Villa La Angostura como destino turístico y cultural, generando un impacto positivo en la economía local.

Los establecimientos interesados en participar o recibir mayor información podrán comunicarse con la organización de la Fiesta a gobierno@villalaangostura.gov.ar