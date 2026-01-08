Música al aire libre en los Jardines de la Residencia El Messidor.

La comunidad de Villa La Angostura disfrutó de un concierto al aire libre en los Jardines de la Residencia El Messidor, en el marco de una propuesta cultural y turística que volvió a reunir a vecinos y visitantes en un entorno natural emblemático de la provincia.

La actividad fue organizada por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, junto a la Fundación Banco Provincia del Neuquén (BPN), y contó con el acompañamiento de la Empresa Phoenix.



El evento contó con la presencia del gobernador de la provincia del Neuquén, Rolando Figueroa, y del intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, además de autoridades provinciales, personalidades destacadas y vecinos de la localidad.

Este concierto marcó el regreso de las presentaciones musicales a los jardines de Residencia El Messidor, una iniciativa que no se realizaba desde hace varios años y que reafirma el compromiso de seguir impulsando propuestas culturales abiertas, fortaleciendo el turismo, la identidad local y el acceso a la cultura en espacios naturales de gran valor paisajístico.