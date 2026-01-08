Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

Música al aire libre en los Jardines de la Residencia El Messidor.

Ene 8, 2026

La comunidad de Villa La Angostura disfrutó de un concierto al aire libre en los Jardines de la Residencia El Messidor, en el marco de una propuesta cultural y turística que volvió a reunir a vecinos y visitantes en un entorno natural emblemático de la provincia.
La actividad fue organizada por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, junto a la Fundación Banco Provincia del Neuquén (BPN), y contó con el acompañamiento de la Empresa Phoenix.

El evento contó con la presencia del gobernador de la provincia del Neuquén, Rolando Figueroa, y del intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, además de autoridades provinciales, personalidades destacadas y vecinos de la localidad.
Este concierto marcó el regreso de las presentaciones musicales a los jardines de Residencia El Messidor, una iniciativa que no se realizaba desde hace varios años y que reafirma el compromiso de seguir impulsando propuestas culturales abiertas, fortaleciendo el turismo, la identidad local y el acceso a la cultura en espacios naturales de gran valor paisajístico.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

CUIDEMOS EL AGUA ENTRE TODOS

Ene 8, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

Convocatoria a establecimientos hoteleros y gastronómicos para colaborar con la Fiesta Nacional de los Jardines 2026.

Ene 8, 2026
Comunicado Municipalidad de Villa la Angostura

CONVOCATORIA ABIERTA A VIVERISTAS PARA LA 13° FIESTA NACIONAL DE LOS JARDINES 2026 EN VILLA LA ANGOSTURA

Ene 8, 2026

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

CUIDEMOS EL AGUA ENTRE TODOS

8 enero, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Música al aire libre en los Jardines de la Residencia El Messidor.

8 enero, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Convocatoria a establecimientos hoteleros y gastronómicos para colaborar con la Fiesta Nacional de los Jardines 2026.

8 enero, 2026 Prensa Vla
Comunicado Municipalidad de Villa la Angostura

CONVOCATORIA ABIERTA A VIVERISTAS PARA LA 13° FIESTA NACIONAL DE LOS JARDINES 2026 EN VILLA LA ANGOSTURA

8 enero, 2026 Prensa Vla