Continúa el operativo municipal ante las condiciones climáticas: monitoreo permanente, asistencia y máxima precaución.

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que, ante la vigencia de la alerta naranja por lluvias y la alerta amarilla por nevadas, continúa trabajando de manera permanente para atender las distintas contingencias que puedan presentarse en el ejido municipal.

Las calles de la localidad se encuentran transitables, aunque se solicita a todos los conductores extremar las medidas de precaución. Se recuerda que es obligatorio el uso de cadenas para circular, de acuerdo con las condiciones imperantes.

Los equipos y maquinaria municipal se encuentran operando de manera ininterrumpida, desarrollando tareas de despeje y mantenimiento conforme al orden de prioridades, garantizando en primer término la transitabilidad de los corredores estratégicos, accesos a servicios esenciales y principales vías de circulación. Asimismo, se informa que, debido a las condiciones meteorológicas, se han registrado cortes de energía eléctrica en distintos sectores de la localidad.

Personal del EPEN se encuentra recorriendo las líneas afectadas, rastreando el origen de cada inconveniente y trabajando de manera permanente para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, se prevén nevadas durante el resto de la jornada, por lo que las condiciones de circulación podrían modificarse rápidamente.

En cuanto al estado de las rutas:Ruta Nacional 40 hacia San Martín de los Andes: tránsito restringido en dirección a San Martín de los Andes.Ruta Provincial 65: transitable con precaución y uso obligatorio de cadenas.

Por su parte, Protección Civil Municipal continúa realizando recorridos preventivos en distintos sectores del ejido, brindando asistencia donde resulta necesario y coordinando las acciones con las instituciones que integran el operativo, a fin de dar una respuesta rápida y eficiente ante cualquier eventualidad.

Se solicita a vecinos y visitantes mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales, evitar desplazamientos innecesarios y respetar las indicaciones de los organismos que intervienen en el operativo.