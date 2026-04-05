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Cultura

Conciertos de música contemporánea en Villa La Angostura.

Abr 3, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través del área de Cultura, invita a la comunidad a disfrutar de dos presentaciones musicales en el Centro de Convenciones, con la participación del Ensamble Rosario y la Orquesta Municipal.

Hoy viernes 3 de abril a las 19:00 hs se llevará a cabo un concierto de obras y tangos contemporáneos, en una propuesta que fusiona tradición y nuevas expresiones musicales.

En tanto, el sábado 4 de abril a las 20:00 hs se realizará un concierto en el marco del 51° Simposio de Música Contemporánea, con un repertorio especial para la ocasión.

By Prensa Vla

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