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OBRAR EL PAISAJE de Rodrigo Cunill -Un recorrido fotográfico por la inmensidad de la Argentina

Mar 31, 2026

El Museo de Arte Contemporáneo Conrad Meier (MAC) presenta la exposición “OBRAR EL PAISAJE” del artista visual Rodrigo Cunill, curaduría Lisa Giménez, un recorrido fotográfico que explora la conexión entre la naturaleza y el ser humano a través de paisajes minimalistas y estructuras creadas por el hombre.

La muestra, que se inaugura el 4 de Abril del 2026 ,reúne imágenes que capturan la esencia de la puna catamarqueña, la precordillera y la selva valdiviana, y nos transportan a “lugares intermedios” donde la naturaleza y la arquitectura se encuentran.

Del 4 al 30 de Abril del 2026

Rodrigo Cunill es un arquitecto y fotógrafo argentino, nacido en Buenos Aires en 1963. Ha estudiado fotografía con maestros como Oscar Balducci, Juan Travnik y Fabián Trigo, entre otros.

Su obra se centra en la relación entre el ser humano y el entorno natural, y ha expuesto en diversas galerías y museos de Argentina, ha participado en la exposición “Bicentenario de la Autonomía de Catamarca” en el Museo de Bellas Artes Laureano Brizuela, en Catamarca, Argentina

By Prensa Vla

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