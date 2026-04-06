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Cultura Municipalidad de Villa la Angostura

Se encuentran abiertas las inscripciones a los talleres de la Secretaría de Cultura.

Abr 6, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que ya se encuentran abiertas las inscripciones para los distintos talleres culturales que se desarrollarán durante el año a través de la Secretaría de Cultura.

En esta nueva etapa, además de las actividades que se realizan habitualmente, se prevé acercar los talleres a distintos barrios de la localidad, permitiendo que los mismos profesores se trasladen a estos espacios para que niños, jóvenes y vecinos puedan participar de las propuestas culturales en su propio barrio.

Para cualquier información se pueden acercar a la Casa de la Cultura, de 8 am a 13 hs

La iniciativa busca facilitar el acceso a las actividades culturales, promover la participación comunitaria y generar espacios de encuentro y aprendizaje en toda la ciudad.

By Prensa Vla

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