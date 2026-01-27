Angostura Informa

Comunicado

COMUNICADO – SERVICIO DE AGUA POTABLE.

Ene 27, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que, hoy, a partir de las 08:00 y hasta las 14:00 horas, el servicio de agua potable se verá interrumpido debido a la realización de dos reparaciones en el caño de suministro.Ante esta situación, se solicita a los vecinos y vecinas hacer un uso responsable y solidario del recurso, tomando las previsiones necesarias durante el período indicado.

Asimismo, se recuerda que, conforme a la Ordenanza N° 1546/2004, es obligatorio contar con un tanque domiciliario de reserva.Cualquier novedad o actualización será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales de la Municipalidad.

