Comunicado de la Secretaría de Servicios Públicos – Informa.

Estimados vecinos y vecinas del Barrio Las Balsas: La Secretaria de Servicios Públicos, informa que mañana miércoles 28 de enero, se realizarán cortes programados en el servicio de agua potable con el fin de garantizar una mejor distribución y asegurar el abastecimiento para toda la comunidad.

El cronograma de interrupciones se detalla a continuación:

– Primer corte (de 08:00 a 14:00 hs): Colectora Proyectada, Alfa Centauro, Corona Boreal, Polaris, Cruz del Sur, Unicornio y Cefeo.

– Segundo corte (de 14:00 a 20:00 hs): Ossa Mayor, Cráter, Orión, Antares, Pegaso, Cruz Del Sur, Octante, Canopus, Escultor y Mercado.

A partir de las 20:00 hs, el servicio se normalizará en ambos sectores.

Se solicita a la comunidad hacer un uso responsable del recurso y tomar las previsiones necesarias.

Asimismo, se recuerda que, según la Ordenanza N° 1546/2004, es obligatorio contar con un tanque de reserva domiciliario.

Cualquier actualización se comunicará oportunamente a través de los canales oficiales de la Municipalidad.