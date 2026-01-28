Comunicado – Servicio de Agua Potable.



La Secretaría de Servicios Públicos informa a los vecinos y vecinas del barrio El Mallín que se registrarán cortes en el suministro de agua potable debido a trabajos de reparación de un ramal de derivación.

Las tareas tendrán una duración estimada de 4 horas.

Mientras se desarrollan los trabajos, se solicita a la comunidad hacer un uso responsable y solidario del recurso, priorizando el consumo esencial.

Asimismo, el Municipio informa que se encuentra a disposición un camión cisterna para la provisión de agua potable a quienes lo necesiten.

Solicitudes:

Subsecretaría de Servicios Públicos

2944 389275/ 2944 241601

(Indicar nombre y apellido, dirección, barrio y número de contacto)

Cualquier actualización será comunicada a través de los canales oficiales.

Agradecemos la comprensión y colaboración de la comunidad.

