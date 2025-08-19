Comenzó la exposición de arte del Pintor argentino, Nestor Saiace en el MAC

Comenzó hoy la muestra de arte del destacado pintor argentino Néstor Saiace, titulada “Contrastes, Otra Retrospectiva”, en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) y puede ser visitada desde el 19 de agosto y hasta el 19 de septiembre de 2025.

La exposición ofrece una mirada integral a la trayectoria del artista, reflejando su pasión por las artes plásticas, la música, la danza y las escenas del circo. A través de una selección de obras, Saiace conjuga la sensualidad y la diversidad de estilos, invitando a repensar la percepción y la estética en un espacio que celebra el ritual del encuentro y las múltiples dimensiones del arte.

La muestra está abierta de lunes a sábado, de 11 a 18 horas, en las instalaciones del MAC, ubicadas en Calle Cerro Centinela 235. Una oportunidad imperdible para apreciar la versatilidad y el profundo contraste en la obra de uno de los artistas más destacados de Argentina.

¡Los esperamos a disfrutar de esta interesante retrospectiva que promete sorprender y provocar nuevas miradas!